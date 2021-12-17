Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» от «омикрон»-штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для защиты от штамма «омикрон» рекомендуется та же самая стратегию вакцинации и ревакцинации, что и ранее, сообщает РИА Новости.

Гинцбург: Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»

По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через полгода «Спутником Лайт» дают полную защиту от нового варианта COVID-19.

«В дальнейшем... мы придём с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации, к тому же заключению, которое было получено по отношению к «дельта»-штамму, а именно к 83 и более процентам защиты нашего населения от «омикрона», - подчеркнул Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает более широкий спектр нейтрализующих антител в сравнении с препаратом Pfizer, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VОмикрон-штаммКоронавирусАлександр Гинцбург
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