Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» от «омикрон»-штамма

По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через полгода «Спутником Лайт» дают полную защиту от нового варианта COVID-19.

«В дальнейшем... мы придём с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации, к тому же заключению, которое было получено по отношению к «дельта»-штамму, а именно к 83 и более процентам защиты нашего населения от «омикрона», - подчеркнул Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает более широкий спектр нейтрализующих антител в сравнении с препаратом Pfizer, сообщает RT.

