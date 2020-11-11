Гинцбург рассказал о влиянии других препаратов на вакцину от COVID-19

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» может зависеть от других медикаментов, заявил глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON.help.

Слова учёного передаёт агентство ТАСС. Как рассказал Гинцбург, на вакцину могут повлиять лекарства, подавляющие иммунитет. «Спутник V» может дать ослабленный иммунный ответ.

Директор центра Гамалеи подчеркнул, что из-за приёма иммуносупрессоров система защиты организма плохо реагирует на новый антиген даже после отмены препаратов.

Ранее Гинцбург рассказал, что препарат «Спутник V» получили около 50 тысяч человек из групп риска, а в январе-феврале 2021 года может начаться массовая вакцинация россиян.

