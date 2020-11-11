Гинцбург: Массовая вакцинация препаратом «Спутник V» может начаться в январе 2021 года

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» могут завершиться к июню следующего года. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON.help.

Как сообщает ТАСС, глава центра Гамалеи рассказал, что исследования препарата закончатся «в лучшем случае» в мае или июне 2021 года.

Кроме того, Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник V» уже получили порядка 45-50 тысяч граждан из групп риска. Учёный отметил, что основная часть прошедших вакцинацию — медицинские работники.

Также Гинцбург рассказал, что массовая вакцинация «Спутником V» граждан по месту жительства вне зависимости от профессии может начаться в январе или феврале 2021 года. Директор центра Гамалеи подчеркнул, что в этот период объём производства препарата достигнет 5-6 млн доз в месяц.

Препарат «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Спутник V» разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

