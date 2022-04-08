Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот
Назальная вакцина от коронавирусной инфекции вышла в гражданский оборот в России и прошла контроль качества. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», — рассказал ученый в беседе с РИА Новости.
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 в начале апреля, напоминает «Свободная пресса». Препарат разрешено применять людям старше 18 лет. Предполагается, что назальная вакцина будет использоваться как бустер после прививки «Спутником V», отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Эксперт объяснил рост цен на рыбу в России
- Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот
- СМИ: Япония может выслать из страны часть российских дипломатов
- Вашингтон вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование
- СМИ: расходы немцев увеличились из-за роста цен на электроэнергию
- Минфин США расширил санкции против России
- Вучич: Сербия обратится в НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
- Вильфанд заявил о «майской» погоде в Москве 8 апреля
- СМИ: в России введут новые правила для установления инвалидности
- Платежная система «Мир» может заработать на Кубе к лету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru