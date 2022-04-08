Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции вышла в гражданский оборот в России и прошла контроль качества. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вирусолог объяснил необходимость назальной вакцины от COVID-19

«Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», — рассказал ученый в беседе с РИА Новости.

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 в начале апреля, напоминает «Свободная пресса». Препарат разрешено применять людям старше 18 лет. Предполагается, что назальная вакцина будет использоваться как бустер после прививки «Спутником V», отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры