В Минздраве РФ заявили, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что пациенты должны доверять вакцинам, сообщает РИА Новости.



По его словам, в Минздраве уверены, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.

«Иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации», - подчеркнул Глаголев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в целях защиты подавляющего большинства населения, прививка от COVID-19 может стать общеобязательной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже отметил, что в повестке Кремля пока нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса.

