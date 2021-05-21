В Минздраве РФ заявили, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что пациенты должны доверять вакцинам, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Минздраве уверены, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.
«Иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации», - подчеркнул Глаголев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в целях защиты подавляющего большинства населения, прививка от COVID-19 может стать общеобязательной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже отметил, что в повестке Кремля пока нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса.
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