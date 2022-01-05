Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от коронавируса
Назальная вакцина от COVID-19 и препарат от коронавируса для детей всех возрастов должны стать доступными в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — сказал медик. По его словам, в конце текущего года планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.
«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», — отметил ученый.
Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Она будет особенно эффективна против штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 903 / сут.
Умерли
312 тыс.+834 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+27 071 / сут.
- Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от коронавируса
- Стало известно, кому повысят пенсии с 2022 года
- КНДР запустила баллистическую ракету
- В Костроме задержали возможных убийц пятилетней девочки
- Токаев отправил правительство в отставку
- СМИ: Токаев планирует отправить правительство Казахстана в отставку
- Американскую делегацию на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман
- Протестующие жители Алма-Аты не покидают улицы
- Женщина и ребенок погибли в результате отравления угарным газом в Самарской области
- Очевидцы: в Актау силовики переходят на сторону протестующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru