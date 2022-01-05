Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от коронавируса

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — сказал медик. По его словам, в конце текущего года планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.

«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», — отметил ученый.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Она будет особенно эффективна против штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

