Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от коронавируса

Назальная вакцина от COVID-19 и препарат от коронавируса для детей всех возрастов должны стать доступными в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — сказал медик. По его словам, в конце текущего года планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.

«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», — отметил ученый.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Она будет особенно эффективна против штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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