Гинцбург рассказал, как часто нужно будет использовать назальную вакцину

«Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал медик.

Использование назальной вакцины от коронавируса поможет существенно снизить распространение инфекции, при этом говорить о стопроцентной эффективности защиты даже в случае комбинации такой вакцины с инъекционной пока рано, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

