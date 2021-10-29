Гинцбург рассказал, как часто нужно будет использовать назальную вакцину
Прививаться назальной вакциной от COVID-19 российского производства нужно будет не чаще раза в полгода, а возможно и реже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбург.
«Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал медик.
Использование назальной вакцины от коронавируса поможет существенно снизить распространение инфекции, при этом говорить о стопроцентной эффективности защиты даже в случае комбинации такой вакцины с инъекционной пока рано, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Власти могут помочь малоимущим продуктами
- Гинцбург рассказал, как часто нужно будет использовать назальную вакцину
- Пентагон: КНР может превзойти РФ и США по военной мощи
- Двигатель для МС-21 испытали пеплом камчатского вулкана
- Проценко рассказал, как не заразиться коронавирусом
- Врач сообщила о новых симптомах коронавируса
- Европе предложили замену российскому газу
- Боррель заявил, что «Газпром» давит на Молдавию в вопросе цены на газ
- Арестован фигурант дела о хищениях более 230 млн рублей при строительстве в Арктике
- В США выступают за продолжение диалога с Россией кибербезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru