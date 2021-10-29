Гинцбург рассказал, как часто нужно будет использовать назальную вакцину

Прививаться назальной вакциной от COVID-19 российского производства нужно будет не чаще раза в полгода, а возможно и реже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбург.

Поступила заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

«Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал медик.

Использование назальной вакцины от коронавируса поможет существенно снизить распространение инфекции, при этом говорить о стопроцентной эффективности защиты даже в случае комбинации такой вакцины с инъекционной пока рано, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры