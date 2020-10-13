Гинцбург рассказал, когда вакцинируют от COVID-19 большинство россиян
Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца 2021 года вакцину от коронавируса получат 70% россиян, сообщает агентство РИА Новости.
Глава центра имени Гамалеи рассказал об этом в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия». Также учёный выразил надежду, что миллионы доз вакцины «Спутник V» поступят в гражданский оборот в конце ноября-начале декабря.
Международная научно-практическая конференция «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» проходит во вторник в Москве. В рамках встречи планируется обсудить вопросы возникновения, развития, диагностики коронавирусной инфекции, методы лечения и профилактики, а также психологические аспекты пандемии в мире.
Ранее Гинцбург рассказал о «коварности» коронавируса.
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