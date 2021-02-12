РФПИ подтвердил регистрацию «Спутника V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в Карибском бассейне). В фонде сообщили, что таким образом общее количество стран, одобривших применение российского препарата, достигло 26.

Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована российская вакцина от COVID-19.