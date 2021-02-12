РФПИ подтвердил регистрацию «Спутника V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в Карибском бассейне). В фонде сообщили, что таким образом общее количество стран, одобривших применение российского препарата, достигло 26.
Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована российская вакцина от COVID-19.
При вакцинации жителей России от коронавируса нельзя использовать «метод кнута и пряника», необходимо вести разъяснительную работу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он отметил, что людям нужно объяснять, что это в их интересах», вакцина необходима для их собственного здоровья и безопасности.
Песков также сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России наращивает темпы, но пока страна в начале пути, подчеркивает РЕН ТВ. Прививочная кампания в России началась 5 декабря прошлого года.
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