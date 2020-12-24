Гинцбург: Около 1,5 млн россиян получат прививку от COVID-19 до Нового года

Вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу этого года получат около полутора миллионов россиян. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, глава Центра Гамалеи сообщил, что к февралю планируется увеличить объёмы производства препарата до 5-6 млн доз в месяц. По мнению Гинцбурга, это позволит провакцинировать большое количество россиян и создать популяционный иммунитет к COVID-19.

Ранее учёный рассказал, что порядка 650-770 тысяч доз вакцины уже выпущены в гражданский оборот для массовой вакцинации.

Между тем, накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил наладить запись россиян на вакцинацию через портал госуслуг. Автоматически приоритет будет отдаваться гражданам с учётом их возраста и места работы, сообщает Ura.ru. Минцифры и Минздрав должны обеспечить реализацию сервиса до 31 января следующего года.

