Гинцбург объяснил запрет на алкоголь во время вакцинации

Специалист уточнил, что во время вакцинации необходимо разумное ограничение потребления алкоголя, чтобы организм мог сформировать имунный ответ на инфекцию. Он посоветовал воздержаться он него в течение трёх дней после каждого укола, отмечает Ura.ru.

Ранее Гинцбург более конкретно прокомментировал ограничения на алкоголь: бокал шампанского выпить можно, но стакан водки пить не стоит, передает RT.

