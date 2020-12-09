Гинцбург объяснил запрет на алкоголь во время вакцинации

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прояснил вопрос употребления алкоголя во время вакцинации против коронавируса. По его словам, о полном запрете спиртного речи не идет, передает РИА Новости.

Стало известно о влиянии спиртного на действие вакцины от COVID-19

Специалист уточнил, что во время вакцинации необходимо разумное ограничение потребления алкоголя, чтобы организм мог сформировать имунный ответ на инфекцию. Он посоветовал воздержаться он него в течение трёх дней после каждого укола, отмечает Ura.ru.

Ранее Гинцбург более конкретно прокомментировал ограничения на алкоголь: бокал шампанского выпить можно, но стакан водки пить не стоит, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольВакцинация
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