Гинцбург назвал преимущества «Спутника V» перед Pfizer и Moderna
Эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» российского производства в борьбе с разновидностью «Омикрон» превышает соответствующие показатели иностранных вакцин Pfizer и Moderna, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, вируснейтрализация «Спутника V» при «Омикрон»-штамме меньше снижается (в 10 раз), чем у этих западных препаратов (в 30-35 раз).
Как отметил ученый, Центр готов разработать новый вариант вакцины.
Напомним, вакцина, которая защищает от новых разновидностей штамма «омикрон», создана на платформе, аналогичной «Спутнику V». Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.
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