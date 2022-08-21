Гинцбург назвал преимущества «Спутника V» перед Pfizer и Moderna

По его словам, вируснейтрализация «Спутника V» при «Омикрон»-штамме меньше снижается (в 10 раз), чем у этих западных препаратов (в 30-35 раз).

Как отметил ученый, Центр готов разработать новый вариант вакцины.

Напомним, вакцина, которая защищает от новых разновидностей штамма «омикрон», создана на платформе, аналогичной «Спутнику V». Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.

