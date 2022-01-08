Гинцбург: Положительный ПЦР-тест после использовании назальной вакцины возможен

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после применения назальной вакцины от коронавируса ПЦР-тест может показать положительный результат. Об этом сообщает ТАСС.

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Тем не менее, по словам ученого, вероятность этого невелика, поскольку препарат быстро уничтожает вирус в носу.

Ранее Гинзбург заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в случае вакцинации 70% населения в течение полугода. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 62,6%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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