Гинцбург: Положительный ПЦР-тест после использовании назальной вакцины возможен
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после применения назальной вакцины от коронавируса ПЦР-тест может показать положительный результат. Об этом сообщает ТАСС.
Тем не менее, по словам ученого, вероятность этого невелика, поскольку препарат быстро уничтожает вирус в носу.
Ранее Гинзбург заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в случае вакцинации 70% населения в течение полугода. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 62,6%.
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