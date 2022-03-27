Гинцбург: начинается вакцинация детей от COVID-19 в рамках исследований

По его словам, в настоящее время определена организация, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за шесть месяцев необходимо привить около 10 млн подростков, чтобы обезопасить из от тяжелого течения коронавируса.

