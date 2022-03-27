Гинцбург: начинается вакцинация детей от COVID-19 в рамках исследований
В России вакцинация детей от шести до 11 лет против COVID-19 в рамках проведения клинических исследований начнется на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, в настоящее время определена организация, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за шесть месяцев необходимо привить около 10 млн подростков, чтобы обезопасить из от тяжелого течения коронавируса.
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