В центе Гамалеи не исключили наличие иммунитета к COVID-19 у всех россиян

Ранее центр Гамалеи не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу не болели коронавирусом.

В то же время Альтштейн в беседе с News.ru отметил, что дети реже носят маски и более тесно контактируют друг с другом, так что они «проиммунизированы путём бессимптомной инфекции».

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за шесть месяцев необходимо привить около 10 млн подростков, чтобы обезопасить из от тяжелого течения коронавируса.

