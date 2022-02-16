В центе Гамалеи не исключили наличие иммунитета к COVID-19 у всех россиян
Отсутствие точных данных о количестве взрослых россиян без антител к коронавирусу говорит о том, что у всего населения страны может быть иммунитет к COVID-19. Об этом заявил сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее центр Гамалеи не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу не болели коронавирусом.
В то же время Альтштейн в беседе с News.ru отметил, что дети реже носят маски и более тесно контактируют друг с другом, так что они «проиммунизированы путём бессимптомной инфекции».
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за шесть месяцев необходимо привить около 10 млн подростков, чтобы обезопасить из от тяжелого течения коронавируса.
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