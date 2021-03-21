Гинцбург констатировал отсутствие антител к COVID-19 у 20% переболевших

«Среди переболевших (COVID-19 – прим. НСН) - это хорошие экспериментальные данные - не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — отметил Гинцбург.

Вирусолог рекомендовал этой категории граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы гарантировать выработку антител, пишет Газета.ru.

Ранее вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов насчет возможной передачи антител от матери к ребенку внутриутробно.

«Надо посмотреть, антитела передались от мамы или выработались уже у малыша, то есть это пассивная иммунизация через кровь матери или ребенок выработал их самостоятельно. Я склоняюсь к первому варианту. Подобные прецеденты при вакцинации от других болезней описаны ни один раз», - напомнил эксперт.

