Вирусолог рассказал, сколько сохраняются антитела к COVID у новорожденных

В США родился ребенок с антителами к COVID-19. Его мама, врач из Флориды, на 36-й неделе беременности привилась первой дозой вакцины Moderna. Ее лечащий врач Чад Рудник отметил, что специалисты проверили пуповину ребенка, чтобы убедиться, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку во время вакцинации, как это происходит с другими прививками.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, обсуждая с НСН эту новость, призвал не делать поспешных выводов.

«Надо посмотреть, антитела передались от мамы или выработались уже у малыша, то есть это пассивная иммунизация через кровь матери или ребенок выработал их самостоятельно. Я склоняюсь к первому варианту. Подобные прецеденты при вакцинации от других болезней описаны ни один раз», - напомнил эксперт.