Вирусолог рассказал, сколько сохраняются антитела к COVID у новорожденных
Бывший главный инфекционист Москвы в интервью НСН заявил, что антитела могли передаться новорожденному от матери.
В США родился ребенок с антителами к COVID-19. Его мама, врач из Флориды, на 36-й неделе беременности привилась первой дозой вакцины Moderna. Ее лечащий врач Чад Рудник отметил, что специалисты проверили пуповину ребенка, чтобы убедиться, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку во время вакцинации, как это происходит с другими прививками.
Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, обсуждая с НСН эту новость, призвал не делать поспешных выводов.
«Надо посмотреть, антитела передались от мамы или выработались уже у малыша, то есть это пассивная иммунизация через кровь матери или ребенок выработал их самостоятельно. Я склоняюсь к первому варианту. Подобные прецеденты при вакцинации от других болезней описаны ни один раз», - напомнил эксперт.
Малышев пояснил, что полученные от матери антитела сохраняются в организме ребенка в течение 2-3 месяцев, а потом исчезают. По его словам, нужно дождаться подобных случаев, чтобы начать исследовать этот вопрос.
«В России пока не прививают беременных, поэтому предполагать, как бы повел себя организм при вакцинации нашим «Спутником V», не стану», - не стал делать никаких прогнозов вирусолог.
Американская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса на детях. В исследовании примут участие семь тысяч человек в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Каждому здоровому ребенку введут по две дозы препарата с интервалом в 28 дней. Наблюдение со стороны врачей продолжится в течение 12 месяцев. Moderna станет первой компанией, которая проведет испытания вакцины на детях.
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