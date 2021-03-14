Гинцбург: К ноябрю от коронавируса могут быть привиты 70% россиян

К ноябрю текущего года в России от COVID-19 может быть привито 70% населения, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В этом случае, по его словам, эпидемия в стране может стать вакциноуправляемой.

Иммунолог рассказал о клеточном иммунитете к коронавирусу

Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».

Коллективный иммунитет у граждан России к COVID-19 сформируется к августу текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры