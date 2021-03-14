Гинцбург: К ноябрю от коронавируса могут быть привиты 70% россиян
К ноябрю текущего года в России от COVID-19 может быть привито 70% населения, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В этом случае, по его словам, эпидемия в стране может стать вакциноуправляемой.
Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».
Коллективный иммунитет у граждан России к COVID-19 сформируется к августу текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 908 / сут.
Умерли
91 695+475 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 868 / сут.
- В Магадане ребенка высадили из маршрутки в мороз
- Скончалась народная артистка России Нажиба Исханова
- Гинцбург: К ноябрю от коронавируса могут быть привиты 70% россиян
- Стало известно, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году
- Вакцину от COVID-19 в России получили почти 7 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru