Гинцбург: К ноябрю от коронавируса могут быть привиты 70% россиян

К ноябрю текущего года в России от COVID-19 может быть привито 70% населения, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В этом случае, по его словам, эпидемия в стране может стать вакциноуправляемой.