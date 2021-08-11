Гинцбург исключил нежелательные реакции организма на вакцину «Спутник V»

Нежелательные реакции, которые могут проявиться спустя время после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» исключены. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, разработчика вакцины, Александр Гинцбург.

Он пояснил, что «Спутник V» не является живой вакциной, она не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний.