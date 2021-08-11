Гинцбург исключил нежелательные реакции организма на вакцину «Спутник V»
Нежелательные реакции, которые могут проявиться спустя время после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» исключены. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, разработчика вакцины, Александр Гинцбург.
Он пояснил, что «Спутник V» не является живой вакциной, она не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний.
Кроме того, по словам Гинцбурга, наследственная функция тоже никаким образом не затрагивается.
Ученый вновь подчеркнул, что вакцина полностью безопасна и высокоэффективна против всех новых штаммов.
Осенью в России можно ожидать новую волну коронавируса, связанную с сезонным повышением заболеваемости ОРВИ, однако больших цифр по заболеваемости не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач Тимур Пестерев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Гинцбург исключил нежелательные реакции организма на вакцину «Спутник V»
- Опрос: Россияне выстраиваются в очередь перед посадкой в самолет из-за скуки
- Сергунина: Москва поддержит российских финалистов престижных гастрономических конкурсов
- Памфилова: Более 50% членов избиркомов привились от COVID-19
- Кузнецова предложила дополнить логотип «Единой России» медвежатами
- Минобороны Австралии попросили вернуть России пушки времен Крымской войны
- ФТС: Товарооборот РФ до конца года выйдет на допандемийный уровень
- Площадь пожара в мордовском заповеднике увеличилась до 4,6 тыс. га
- Центр Гамалеи: у вакцинированных в 20 раз ниже риск попасть в больницу с СОVID-19
- За сутки в России зафиксировали 21 571 новый случай коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru