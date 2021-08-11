Гинцбург исключил нежелательные реакции организма на вакцину «Спутник V»

Нежелательные реакции, которые могут проявиться спустя время после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» исключены. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, разработчика вакцины, Александр Гинцбург.

Он пояснил, что «Спутник V» не является живой вакциной, она не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний.

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Кроме того, по словам Гинцбурга, наследственная функция тоже никаким образом не затрагивается.

Ученый вновь подчеркнул, что вакцина полностью безопасна и высокоэффективна против всех новых штаммов.

Осенью в России можно ожидать новую волну коронавируса, связанную с сезонным повышением заболеваемости ОРВИ, однако больших цифр по заболеваемости не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач Тимур Пестерев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр ГинцбургВакцинация
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