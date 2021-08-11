Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 рано

О победе над COVID-19 на данный момент говорить рано. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для изучения коронавируса задействованы огромные, беспрецедентные научные силы, однако пока говорить о том, что он побежден, нельзя.

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Гинцбург отметил, что ученые еще не все знают о коронавирусе, к тому же он довольно сильно меняется. По его словам, на данный момент нет сомнений в том, что этот вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека. Это может вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое может привести к тяжелым последствиям.

Сейчас, по словам ученого, нет эффективных лекарств, которые помогали бы больным легко и просто выздороветь.

Врач онколог-хирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов в беседе с РИА ФАН рассказал, чем опасно для онкобольных заражение коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургКоронавирус
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