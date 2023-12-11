Гинцбург: эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» достигла 97%, заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
По его словам, испытания обновленной вакцины прошли хорошо. Побочных эффектов не выявлено.
«Эффективность обновленной вакцины от «Омикрона» такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса - 95-97%», - приводит слова директора центра Telegram-канал «Спутник V».
В беседе с «Известиями» глава Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал, что многие переболевшие COVID-19 до сих пор жалуются на снижение когнитивных функций.
Минздрав 11 декабря зарегистрировал обновленный вариант «Спутник Лайт», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru