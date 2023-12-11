Гинцбург: эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%

По его словам, испытания обновленной вакцины прошли хорошо. Побочных эффектов не выявлено.

«Эффективность обновленной вакцины от «Омикрона» такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса - 95-97%», - приводит слова директора центра Telegram-канал «Спутник V».

В беседе с «Известиями» глава Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал, что многие переболевшие COVID-19 до сих пор жалуются на снижение когнитивных функций.

Минздрав 11 декабря зарегистрировал обновленный вариант «Спутник Лайт», напоминает «Радиоточка НСН».

