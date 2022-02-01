Гинцбург: Через 20 дней начнется отбор детей для исследования вакцины

Через 18-20 дней российские эксперты начнут отбирать детей для исследования препарата от коронавируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Гинцбург: на изучение вакцины от коронавируса для детей нужно 3 месяца

Министерство здравоохранения уже разрешило провести клинические исследования детской вакцины против COVID19. Однако, по словам Гинцбурга, работа начнется немного позже.

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — сказал ученый.

Напомним, исследование препарата от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около 3-3,5 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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