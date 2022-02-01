Гинцбург: Через 20 дней начнется отбор детей для исследования вакцины

Министерство здравоохранения уже разрешило провести клинические исследования детской вакцины против COVID19. Однако, по словам Гинцбурга, работа начнется немного позже.

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — сказал ученый.

Напомним, исследование препарата от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около 3-3,5 месяцев.

