Гинеколог заявила, что процент мужского бесплодия растет быстрее женского
Причиной бесплодия у мужчин сегодня чаще всего становится стресс, тогда как у женщин стали чаще выявлять эндометриоз и инфекции, что тоже влияет на здоровье репродуктивной системы, заявила НСН Инна Джиджоева.
Если раньше проблема бесплодия в паре касалась мужчин в 35-40% случаев, то сейчас в паре за бесплодие мужчины ответственны уже в 50% случаев, тогда как в женской репродуктивной системе чаще развиваются внутренние инфекции из-за питания и стресса. Об этом в пресс-центре НСН заявила акушер-гинеколог Инна Джиджоева.
«Процент мужского бесплодия безусловно растет быстрее женского. И это стрессовый фактор. Количество бесплодных мужчин растет на 10%. Это данные Росстата. Раньше 35-40% этой проблемы из 100% бесплодных пар отдавалось мужчинам, сейчас это 45-50%. Это все гормон кортизол, который воздействует на мужские репродуктивные органы. Всего с 2015 года по 2026 год количество бесплодных пар увеличилось на 10%. Играют роль и инфекции, но не те, которые передаются половым путем. В наших репродуктивных органах есть огромное количество митохондрий, их здоровье влияет на здоровье яйцеклетки. Стало больше эндометриоза, а это влияет на качество яйцеклетки. Овуляция не наступает, и это первая причина женского бесплодия», - рассказала она.
Также гинеколог раскрыла, с какими проблемами сегодня сталкивается женское здоровье и какие у этого причины.
«Вторая причина - это инфекции. Матка сейчас больше скомпрометирована, чем в прошлом веке. Микробы, которые населяют влагалище, по какой-то причине попадают в матку. Микробный мир влагалища становится неадекватным из-за питания и низкоуровневого воспаления, стресса, образа жизни. К 30 годам, когда пары готовы к рождению детей, они накапливают уже определенные болезни. Есть и трубная инфекция, когда микробиом кишечника тоже влияет на микробиом влагалища и приводит к непроходимости маточных труб. Ожирение, лишний вес – это тоже низкоуровневое воспаление, которое влияет на качество яйцеклетки. Даже еда из доставок влияет на бесплодие и приводит к внутренним воспалениям», - рассказала она.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила НСН, что около 20% россиян считаются бесплодным, чаще всего речь идет о сочетанном факторе в паре.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никакого самолечения: Психолог раскрыла, как маркетплейсы приводят к бесплодию
- Гинеколог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств
- «Ультиматумы не пройдут»: Европа осознала, что с Россией надо договариваться
- Около 30% компаний столкнулись с выгоранием сотрудников
- Суд на Украине заочно приговорил певицу Повалий к 12 годам тюрьмы
- Без паники: Как действовать при сокращении на работе
- Подделки лишают здоровья: 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе
- Туроператоры назвали самые популярные направления зарубежного отдыха
- ВСУ заминировали в Херсонской области участок трассы Новороссия
- В МИД Турции заявили об атаке БПЛА на судно в Черном море