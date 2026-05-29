«Один из факторов, почему современные молодые женщины не стремятся рожать, это социальный статус, то есть карьера, занятость своей профессией и развитием. Естественно, переживания по поводу финансовой независимости. Это также взаимоотношения с супругом и в среде, где находится женщина. Плюс базовое чувство безопасности в семье. Поэтому, когда женщины увлечены карьерой, это действительно становится для них психологическим конфликтом, когда им сложно сделать выбор: или уйти в декрет, оставив карьеру, или продолжать работать. Более того, если женщина постоянно находится в напряжении, ее тело это тоже отыгрывает, это влияет и на гормоны, и на репродуктивные органы», - рассказал он.

Также она раскрыла, что психологически мешает мужчинам завести потомство.

«Это высокий стрессовый фактор в первую очередь. Особенно сейчас и особенно для тех, кто занимается крупным бизнесом. Непредсказуемая среда - это высокий стресс-фактор для мужчин. Соответственно у них такие же переживания о том, справятся ли они и прокормят ли семью», - отметила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что в 35 лет у женщины в репродуктивной системе начинают происходить уже необратимые процессы, которые препятствуют зачатию.

