Гинеколог назвала ЭКО наиболее эффективным методом лечения бесплодия
Сейчас гораздо эффективнее направить женщину к репродуктологу, исключая долгие годы лечения, заявила НСН Мария Милютина.
ЭКО – это наиболее эффективный метод лечения бесплодия, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«ЭКО – наиболее эффективный метод лечения бесплодия. Это не волшебная процедура, это медицинская технология, которая сейчас находится на очень высоком уровне. Сейчас гораздо эффективнее направить женщину к репродуктологу, исключая долгие годы лечения. Наши пациенты уже знают, что это норма. Многие даже не знают, сколько детей рождены таким путем. Если бы все понимали, сколько вокруг таких детей, все вопросы бы к этой технологии просто пропали», - рассказала она.
Замораживать яйцеклетки для эффективного результата в будущем необходимо до 35 лет, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
