Геронтолог: к деменции приводит нехватка витамина В12

По его словам, одной из главных причин является нехватка в организме витамина В12, так как с возрастом становится сложнее его усваивать - у пожилых людей постепенно перестают вырабатываться специальные белки. Дефицит В12 приводит к появлению депрессии, которая является одной из причин развития деменции.

Отмечается, что при первых признаках депрессии пожилым людям рекомендуют обращаться к геронтологам. После осмотра врач выпишет витамин В12, которого не хватает в организме.

Напомним, трудность в ориентации во времени и пространстве – один из ночных симптомов, свидетельствующих о развитие деменции.

