Геронтолог: к деменции приводит нехватка витамина В12
Стало известно, что может привести к появлению депрессии и развитию деменции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на врача-геронтолога Валерия Мамаева.
По его словам, одной из главных причин является нехватка в организме витамина В12, так как с возрастом становится сложнее его усваивать - у пожилых людей постепенно перестают вырабатываться специальные белки. Дефицит В12 приводит к появлению депрессии, которая является одной из причин развития деменции.
Отмечается, что при первых признаках депрессии пожилым людям рекомендуют обращаться к геронтологам. После осмотра врач выпишет витамин В12, которого не хватает в организме.
Напомним, трудность в ориентации во времени и пространстве – один из ночных симптомов, свидетельствующих о развитие деменции.
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