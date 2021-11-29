В Британии назвали причины развития деменции у пожилых людей

Трудность в ориентации во времени и пространстве – один из ночных симптомов, свидетельствующих о развитие деменции. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на организацию Dementia UK.

По данным источника, случаи проявления этого заболевания участились во всем мире, что может оказать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.

Исследователи рассказали, что наблюдали ситуации, когда давно не работающие пожилые люди, просыпались посреди ночи и начинали собираться на работу. Еще одним «неожиданным» симптомом развивающейся деменции ученые называют потерю интереса у пожилых людей к тому, что их ранее всегда привлекало.

Назван напиток, способный снизить давление «за пару часов»

По словам исследователей, о появлении деменции у пациентов также могут свидетельствовать участившаяся забывчивость, депрессия, приступы тревоги и неожиданные перепады настроения.

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ФОТО: pixabay.com
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