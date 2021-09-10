Ученые доказали связь между шумом машин и деменцией

Датские ученые доказали, что проживание в районах с высоким шумом от машин и поездов повышает риск деменции. Об открытии сообщил медицинский журнал BMJ.

Исследователи отследили, что каждый седьмой случай деменции у людей старше 60 лет связан с высоким уровнем транспортного шума в месте проживания. Для опыта ученые наблюдали за почти двумя миллионами жителей Дании с начала января 2004 года по конец декабря 2017 года.

При этом шум дома выше 55 децибел повышает риск развития деменции на 27%, а 50 децибел — с ростом риска на 24%. Также ученые заметили, что из-за повышенного шума растет риск заболеваний иммунной системы и головного мозга, что также может стать причиной для развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые объясняют такие результаты тем, что шум повышает стресс и мешает полноценно отдохнуть. Особенно в ночное время.

