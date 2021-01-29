Генсек ООН привился от коронавируса вакциной Moderna

Ранее генсек написал в своём Twitter, что привился от коронавируса. Гутерриш также напомнил о необходимости сделать вакцину доступной «всем и повсюду».

«Насколько я помню, он привился вакциной Moderna», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Представитель генсека добавил, что Гутерриш получил первый компонент вакцины, и ему предстоит привиться второй дозой препарата.

Вакцина от COVID-19 компании Moderna была разработана в январе 2020 года, причём, по словам разработчиков, препарат создали всего за два дня. По результатам клинических исследований, эффективность вакцины Moderna — 94,1%, при тяжелом течении заболевания - 100%.

