В Казахстане суд арестовал рэпера Navai
Суд в Казахстане арестовал российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), который был задержан после обнаружения наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области республики.
Ранее музыканта задержали при въезде в Казахстан, в автомобиле, в котором находился музыкант, обнаружили наркотическое средство, пишет Ura.ru. Против Navai возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.
«13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан... задержан иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai... В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указали в полиции.
Правоохранители уточнили, что ведется следствие по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков.
По данным СМИ, рэпер арестован на два месяца.
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