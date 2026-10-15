В Казахстане суд арестовал рэпера Navai

Суд в Казахстане арестовал российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), который был задержан после обнаружения наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области республики.

Ранее музыканта задержали при въезде в Казахстан, в автомобиле, в котором находился музыкант, обнаружили наркотическое средство, пишет Ura.ru. Против Navai возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.

«13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан... задержан иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai... В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указали в полиции.

Правоохранители уточнили, что ведется следствие по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков.

По данным СМИ, рэпер арестован на два месяца.

