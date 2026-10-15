Цивилев: Угля в России хватит более чем на 500 лет
Угля в России хватит на несколько сотен лет, у отрасли огромные перспективы развития. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, передает РИА Новости.
«[Президент] Владимир Владимирович [Путин] произнес такую фразу, что угля в нашей стране хватит более чем на 500 лет. Поэтому перспективы развития угольной отрасли в нашей стране огромные», — указал министр.
По словам Цивилева, Россия готова делиться своими наработками со всеми странами.
Ранее в правительстве допустили, что объем добычи угля по целевому сценарию программы развития отрасли может вырасти почти на 50% к 2050 году и достичь 662 млн тонн.
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