Генетик рассказал, как можно было спасти умершего принца Люксембурга

Крутовский уточнил, что сегодня проводятся соответствующие исследования, и есть надежда на то, что это заболевание можно вылечить на ранних стадиях, если во время развития эмбриона заменить ген.

По его словам, сегодня уже существуют работы по редактированию митохондриальных генов и гена POLG на клеточных моделях и лабораторных животных, а в будущем можно будет лечить от этого заболевания и людей.

Ранее о кончине принца рассказал его отец Роберт Люксембургский. У принца было митохондриальное заболевание, которое вызвано мутациями в гене POLG и поражает ряд органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы, печень, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



