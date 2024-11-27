Генетик заявил, что универсальную вакцину от рака создать невозможно

Волчков подчеркнул, что сегодня все системы здравоохранения планомерно переходят к персонализированным подходам в лечении и в будущем для каждого пациента будет подбираться индивидуальный план терапии.

Так, главным этапом при разработки препарата является ранняя диагностика мутаций, вызывающих развитие заболевания.

Ранее глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ФМБА завершило исследования персонализированной вакцины от рака и планирует с 2025 года начать применение у пациентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



