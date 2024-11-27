Генетик заявил, что универсальную вакцину от рака создать невозможно
Вакцина против рака должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, а универсальный препарат создать невозможно, заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Его слова приводит «Газета.Ru».
Волчков подчеркнул, что сегодня все системы здравоохранения планомерно переходят к персонализированным подходам в лечении и в будущем для каждого пациента будет подбираться индивидуальный план терапии.
Так, главным этапом при разработки препарата является ранняя диагностика мутаций, вызывающих развитие заболевания.
Ранее глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ФМБА завершило исследования персонализированной вакцины от рака и планирует с 2025 года начать применение у пациентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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