Генетик заявил, что универсальную вакцину от рака создать невозможно

Вакцина против рака должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, а универсальный препарат создать невозможно, заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Волчков подчеркнул, что сегодня все системы здравоохранения планомерно переходят к персонализированным подходам в лечении и в будущем для каждого пациента будет подбираться индивидуальный план терапии.

Так, главным этапом при разработки препарата является ранняя диагностика мутаций, вызывающих развитие заболевания.

Ранее глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ФМБА завершило исследования персонализированной вакцины от рака и планирует с 2025 года начать применение у пациентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:РакЗаболевание

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