Газета Washington Post предсказала России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»

Как отмечает газета, российский препарат значительно дешевле вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения. WP считает, это может принести победу Кремлю «мягкой силой».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) располагает документальным подтверждением подачи заявки на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V».

РФПИ ответил на распространённое в среду заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором говорится, что регулятор «не получил заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения» для российского препарата.

