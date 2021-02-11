Газета Washington Post предсказала России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» российского производства может принести Москве глобальный успех, пишет Washington Post.

По данным издания, еще недавно разговоры о препарате «вызывали насмешку», однако сегодня «более десятка стран одобрили использование вакцины, и это продолжится после одобрения Lancet».

Путин оценил публикацию The Lancet о вакцине «Спутник V»

Как отмечает газета, российский препарат значительно дешевле вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения. WP считает, это может принести победу Кремлю «мягкой силой».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) располагает документальным подтверждением подачи заявки на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V».

РФПИ ответил на распространённое в среду заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором говорится, что регулятор «не получил заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения» для российского препарата.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
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