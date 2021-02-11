Газета Washington Post предсказала России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»
Вакцина от COVID-19 «Спутник V» российского производства может принести Москве глобальный успех, пишет Washington Post.
По данным издания, еще недавно разговоры о препарате «вызывали насмешку», однако сегодня «более десятка стран одобрили использование вакцины, и это продолжится после одобрения Lancet».
Как отмечает газета, российский препарат значительно дешевле вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения. WP считает, это может принести победу Кремлю «мягкой силой».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) располагает документальным подтверждением подачи заявки на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V».
РФПИ ответил на распространённое в среду заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором говорится, что регулятор «не получил заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения» для российского препарата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Газета Washington Post предсказала России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»
- Юрист рассказала, как вернуть лекарства в аптеку, минуя запрет
- Губернатор Ставрополья опроверг информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев
- Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов
- Миллиардер Игорь Рыбаков призвал не брать квартиру в ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru