Путин оценил публикацию The Lancet о вакцине «Спутник V»
Президент России Владимир Путин заявил, что публикация журнала The Lancet о вакцине от коронавируса «Спутник V» подтверждает не только авторитет российского препарата, но и высокий статус издания, сообщает РИА Новости.
«Сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России... подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу», - отметил российский лидер.
Ранее в научном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», в которых приняли участие почти 22 тысячи совершеннолетних добровольцев, получивших две дозы препарата и плацебо, сообщает Ura.ru.
Специалисты заявили, что у 98% добровольцев, принимавших участие в исследовании, выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% - клеточный иммунный ответ.
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