РПФИ заявил о наличии подтверждения подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС

РФПИ ответил на распространённое в среду заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором говорится, что регулятор «не получил заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения» для российского препарата.

Ранее фонд сообщал, что заявка на регистрацию вакцины была подана в ЕМА 29 января.

