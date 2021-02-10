РПФИ заявил о наличии подтверждения подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) располагает документальным подтверждением подачи заявки на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V», передаёт ТАСС.
РФПИ ответил на распространённое в среду заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором говорится, что регулятор «не получил заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения» для российского препарата.
Ранее фонд сообщал, что заявка на регистрацию вакцины была подана в ЕМА 29 января.
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