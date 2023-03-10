Гастроэнтеролог рассказал, можно ли опьянеть от йогурта

«Жировой гепатоз, или дистрофия печени, может возникнуть из-за избыточной массы тела, ожирения, алкогольной болезни или наследственных заболеваний. Однако, даже если у мальчика была обнаружена жировая болезнь печени, но при этом у него не было фиброза, гепатита и цирроза, гепатоз не мог привести к такому функциональному нарушению, как опьянение», - пояснил «Вечерней Москве» специалист.

Ранее сообщалось, что московский школьник выпил на завтрак домашний йогурт, после чего у него началась кровь из носа и нарушилась моторика. Медики обнаружили в крови подростка этиловый спирт. По предварительным данным, у мальчика диагностировали жировой гепатоз, передает НСН.



