СМИ: В Москве 11-летний школьник опьянел после домашнего йогурта
Пятиклассник из Москвы опьянел от домашнего йогурта и был госпитализирован в столичную больницу, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, школьник съел на завтра домашний йогурт и отправился в школу. Поначалу все было хорошо, мальчик вел себя как обычно и чувствовал себя нормально, но в какой-то момент у него нарушилась координация, не слушались пальцы рук, а язык стал заплетаться. Учителя вызвали медиков, когда у мальчика пошла из носа кровь. Ребенка госпитализировали.
Проведя анализы в больнице, выяснилось, что в крови у мальчика этанол. Медработники проинформировали об этом полицию.
В развязке истории не оказалось ничего криминального. Врачи выяснили, что у пострадавшего мальчика заболевание печени - жировой гепатоз, при котором в клетках органа накапливается избыточное количество жира. В случае со школьником организм не смог переварить тот самый домашний йогурт, в связи с чем в кровь был выброшен тот самый спирт этанол, который засветился на анализах.
Ранее сообщалось об отравлении угарным газом пятерых детей в Казани.
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