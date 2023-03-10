СМИ: В Москве 11-летний школьник опьянел после домашнего йогурта

По информации издания, школьник съел на завтра домашний йогурт и отправился в школу. Поначалу все было хорошо, мальчик вел себя как обычно и чувствовал себя нормально, но в какой-то момент у него нарушилась координация, не слушались пальцы рук, а язык стал заплетаться. Учителя вызвали медиков, когда у мальчика пошла из носа кровь. Ребенка госпитализировали.

Проведя анализы в больнице, выяснилось, что в крови у мальчика этанол. Медработники проинформировали об этом полицию.

В развязке истории не оказалось ничего криминального. Врачи выяснили, что у пострадавшего мальчика заболевание печени - жировой гепатоз, при котором в клетках органа накапливается избыточное количество жира. В случае со школьником организм не смог переварить тот самый домашний йогурт, в связи с чем в кровь был выброшен тот самый спирт этанол, который засветился на анализах.

Ранее сообщалось об отравлении угарным газом пятерых детей в Казани.

