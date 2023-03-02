В Подмосковье ребенок и несколько взрослых отравились средством от тараканов

Подмосковный СК возбудил уголовное дело после отравления ребенка и нескольких взрослых средством от тараканов в Подольске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подросток с отек Квинке находится в больнице. Как сообщили в СК, инцидент произошел 1 марта. Жильцы многоэтажки почувствовали резкий химический запах, который возник после того как в магазине на первом этаже травили тараканов. У людей началось недомогание, появилась слабость.

Прокуратура Московской области также проводит проверку по факту ЧП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеСледственный КомитетПроисшествия
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