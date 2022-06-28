Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

По его словам, грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов супа, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. Эксперт не рекомендует употреблять окрошку людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Напитки, которыми заправляют блюдо, тоже могут оказывать нежелательное воздействие на организм с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. А кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.

Напомним, заливка окрошки имеет решающее значение при приготовлении этого блюда. Настоящая окрошка должна быть кислой, так как традиционно её готовили на кислом квасе.

