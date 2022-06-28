Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку
Окрошка в некоторых случаях может навредить здоровью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Марата Зиннатуллина.
По его словам, грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов супа, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. Эксперт не рекомендует употреблять окрошку людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Напитки, которыми заправляют блюдо, тоже могут оказывать нежелательное воздействие на организм с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. А кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.
Напомним, заливка окрошки имеет решающее значение при приготовлении этого блюда. Настоящая окрошка должна быть кислой, так как традиционно её готовили на кислом квасе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Врач рассказал, как вести себя в жаркую погоду
- При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека
- Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку
- Украина обвинила Москву в интенсификации ракетных обстрелов
- Оппозиционер Яшин задержан в Москве
- Союзные силы зашли на территорию Лисичанского НПЗ
- Moody's заявило о дефолте РФ по еврооблигациям
- Медведев сообщил, в каком случае может произойти Третья мировая война
- Посол Финляндии в США заявил, что украинский кризис за счет санкций не преодолеть
- Из убежищ «Азота» вышли более 150 человек - Мирошник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru