Повар предложил «правильную» окрошку в летний период

Классическим рецептом окрошки эксперты «Роскачества» признали холодный суп на квасе, а не на кефире. При этом квас должен быть кислым, но к блюду также нужна сметана для заправки. Помимо кваса в стандартный вариант рецепта окрошки эксперты включили картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук.

Шеф-повар Константин Ивлев в эфире НСН поспорил с выводами «Роскачества».

«Классической окрошки, наверное, как таковой нет. Есть понимание советского периода о холодном супе, который делается на основе кваса. Я как профессиональный повар знаю, наверное, сто рецептов окрошки – на квасе, на кефире, на тандыре. На чем ее только ни делают! Так же как и набор, который идет в окрошку, начиная от колбасы, сосисок, мяса, языка, овощей, - у каждого свой. Что касается моего отношения к окрошке – я ее, признаюсь, очень вкусно готовлю, но сам не люблю. Я больше поклонник горячих супов даже в летний период», – сказал он.

Тем не менее окрошка должны быть в меню ресторана.

«С точки зрения тренда, с точки зрения блюда, которое обязательно должно быть в ресторане, окрошка – это однозначно, 100%. Окрошка подразумевается в категорию борща, бефстроганова, котлет, селедки «в дубленке» и много другого. Окрошка – это коммерческое блюдо. Нет окрошки – у вас мало кто что будет покупать. Как ни удивительно», - заключил он.

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