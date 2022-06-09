Эксперт рассказал, чем можно испортить окрошку

Заливка окрошки имеет решающее значение при приготовлении этого блюда, рассказал историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев. По его словам, настоящая окрошка должна быть кислой, так как традиционно её готовили на кислом квасе.

«Отсюда подсознательное желание наших бабушек и дедушек сделать блюдо кислее при помощи кефира, так как найти несладкий квас в условиях города становится непростой задачей. Поэтому и сметану добавляют в окрошку, хотя ей делать там особо нечего», — объяснил эксперт в интервью «Вечерней Москве».