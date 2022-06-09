Эксперт рассказал, чем можно испортить окрошку
Заливка окрошки имеет решающее значение при приготовлении этого блюда, рассказал историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев. По его словам, настоящая окрошка должна быть кислой, так как традиционно её готовили на кислом квасе.
«Отсюда подсознательное желание наших бабушек и дедушек сделать блюдо кислее при помощи кефира, так как найти несладкий квас в условиях города становится непростой задачей. Поэтому и сметану добавляют в окрошку, хотя ей делать там особо нечего», — объяснил эксперт в интервью «Вечерней Москве».
Вторым продуктом, который способен испортить блюдо, Прокофьев назвал колбасу. Он пояснил, что само название «окрошка» говорит о том, что в тарелки крошили остатки овощей и мяса. Если попробовать приготовить блюдо на жареном мясе, разобранном на волокна, будет гораздо интереснее, чем с использованием колбасы. Также историк кулинарии вычеркнул из списка ингредиентов картошку, которой, по его словам, там исторически делать нечего.
Зато в классическое сочетание этого легкого супа должны входить затирка из желтка и горчицы, которую добавляют в тарелки порционно.
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