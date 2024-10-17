Гастроэнтеролог назвала цельнозерновой хлеб самым полезным

Высокое содержание клетчатки делает цельнозерновой хлеб полезным для пищеварения, сердца и сосудов, также этот продукт предотвращает запоры и помогает дольше ощущать сытость, поддерживать здоровый вес и контролировать аппетит. Однако употреблять его важно в меру, подчеркнула врач — в ежедневный рацион должны входить один-два ломтика цельнозернового хлеба.

Полезен, по мнению гастроэнтеролога, и ржаной хлеб — он так же, как и цельнозерновой надолго насыщает, Кроме того, не приводит к резким скачкам сахара в крови и содержит аминокислоты, магний, железо и клетчатку.

А вот белый хлеб из муки высшего сорта, наоборот, вреден для здоровья, предупредила Кашух. При его изготовлении удаляется оболочка зерен, а значит, в нем не содержится минералов, витаминов и клетчатки. После его употребления быстро проходит чувство насыщения, следовательно, он зачастую способствует появлению лишнего веса. Кроме того, такой вид хлеба быстро усваивается и способен спровоцировать резкие скачки сахара в крови.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что завтрак запускает метаболические часы на сутки, а тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, особенно важно не пропускать этот прием пищи.

