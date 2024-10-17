Гастроэнтеролог назвала цельнозерновой хлеб самым полезным
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в интервью LIFE.ru назвала наиболее полезным для здоровья цельнозерновой хлеб.
Она отметила, что при приготовлении такого вида хлеба используется мука, содержащая все части зерна. Благодаря этому она богата железом, селеном, магнием, витаминами группы B, клетчаткой и другими элементами.
Высокое содержание клетчатки делает цельнозерновой хлеб полезным для пищеварения, сердца и сосудов, также этот продукт предотвращает запоры и помогает дольше ощущать сытость, поддерживать здоровый вес и контролировать аппетит. Однако употреблять его важно в меру, подчеркнула врач — в ежедневный рацион должны входить один-два ломтика цельнозернового хлеба.
Полезен, по мнению гастроэнтеролога, и ржаной хлеб — он так же, как и цельнозерновой надолго насыщает, Кроме того, не приводит к резким скачкам сахара в крови и содержит аминокислоты, магний, железо и клетчатку.
А вот белый хлеб из муки высшего сорта, наоборот, вреден для здоровья, предупредила Кашух. При его изготовлении удаляется оболочка зерен, а значит, в нем не содержится минералов, витаминов и клетчатки. После его употребления быстро проходит чувство насыщения, следовательно, он зачастую способствует появлению лишнего веса. Кроме того, такой вид хлеба быстро усваивается и способен спровоцировать резкие скачки сахара в крови.
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