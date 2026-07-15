Врач общей практики, хирург Владимир Хорошев заявил НСН, что человеческие стопы являются основой правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов.

Врач-травматолог-ортопед, ассистент кафедры детской хирургии имени академика Исакова Института материнства и детства Пироговского университета Андрей Семенов рассказал Агентству городских новостей «Москва», что родители российских школьников чаще всего обращаются к ортопедам из-за сутулости, которой могут быть подвержены до 80% детей. Хорошев указал на растущую проблему детского плоскостопия и неправильного развития свода стоп.