Если правительство сейчас не выделит меры поддержки напрямую семьям, а не застройщикам, то рынок жилья продолжит стагнировать. Об этом НСН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Рынок жилья в России продолжает охлаждаться — объем строительных работ снижается уже пятый месяц подряд, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. При этом темпы ввода жилья в эксплуатацию замедляются, а многие проекты сдают с задержками. Высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос уже создают проблемы для девелоперов. Разворотнева раскрыла, какая ситуация в отрасли.

«Рынок действительно продолжает охлаждаться длительное время. Где‑то порядка 70 % жилья, по данным Дом.рф, не распродаётся. Один из основных факторов — ключевая ставка, а второй — это, конечно, объём получателей льготной ипотеки. Ставка сейчас уменьшается, хоть и медленно, и рынок жилья понемногу оживает. Если ставка будет хотя бы 10–12 %, вероятно, на рынке произойдёт заметное оживление», — рассказала она.

По словам Разворотневой, уже сейчас на рынке серьезная нехватка жилья экономкласса, что является плохой новостью для покупателей.

«Сейчас основная задача правительства — не допустить банкротства компаний‑застройщиков. Самый большой риск — регионы. Правительство выделило 300 млрд рублей для поддержки субсидирования процентной ставки, но этого недостаточно. Объём новых проектов постоянно сокращается. Мы уже видим в Москве дефицит предложений жилья экономкласса. Сокращение предложения будет заставлять квадратный метр расти в цене», — уточнила она.

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Собеседница НСН отметила, что правительство должно решиться на новые меры, иначе рынок ждет дальнейшая стагнация.

«На мой взгляд, если правительство сейчас не предпримет новых мер — например, выкупа жилья для создания фонда наёмного жилья, либо предоставления поддержки семьям напрямую, а не застройщикам, — то нас ждёт дальнейшая стагнация рынка и снижение доступности квадратного метра и квартир в целом», — подытожила она.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что снизить уровень просрочек ввода жилья в России помогут не штрафы, а налоговые инструменты, так как сегодня застройщику выгоднее задержать сроки сдачи дома, если в нем распродано мало квартир.

