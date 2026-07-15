Боярский призвал не спешить с переходом на Android из-за неадекватности Apple

Комментируя удаление российских приложений из App Store, он указал, эта философия работала до тех пор, пока под политическим давлением Apple не стала совершать «неадекватные» действия.

При этом парламентарий пока не видит острой необходимости перехода на Android.

«Пока острой необходимости в смене телефона не вижу. Но если ситуация не изменится, я задумаюсь о переходе на Android, потому что это гораздо более гибкая и демократичная платформа», - заключил депутат.

Ранее из магазина App Store исчезли «Яндекс Пэй», VK, а также соцсеть «Одноклассники», Skillbox и другие приложения. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что российским гражданам лучше переходить на Android и отечественные системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

