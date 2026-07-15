В Госдуме назвали отвлечением внимания идею переименовать Украину в Русь
Предложение экс-главы украинского МИД Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь - это попытка отвлечь внимание от происходящего в реальности. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Депутат допустил, что для отвлечения граждан будут появляться и другие информационные поводы, в том числе «совершенно бредовые».
Также Шолохов указал, что Тарасюк, заявивший, что «Россия украла у Украины историческое название», ошибается.
«Совершенно очевидно, что если буквально историю рассматривать, то претензия будет не совсем обоснованной, мягко говоря, особенно учитывая территорию нынешней оставшейся Украины», — заключил парламентарий.
Ранее Шолохов выступил против инициатив по переименованию находящихся в РФ объектов, связанных с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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