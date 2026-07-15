Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью
15 июля 202617:04
Алексей Филимонов
Россия не приемлет размещение на территории Украины войск «коалиции желающих». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, подобные действия «де-факто будет означать иностранную интервенцию», а также «рост угроз безопасности России».
«Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», — заключила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что «коалиция желающих» по Украине напоминает библейские Содом и Гоморру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предрекли подорожание и дефицит жилья
- Боярский призвал не спешить с переходом на Android из-за неадекватности Apple
- Россиянам рассказали об опасных последствиях сдерживания слез
- Фундамент тела: Как проблемы со стопами влияют на весь организм
- Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью
- В Госдуме назвали отвлечением внимания идею переименовать Украину в Русь
- Инсайдеры назвали Зидана новым главным тренером сборной Франции по футболу
- Консульство РФ выясняет детали задержания россиян в мечети Айя-София в Стамбуле
- «Это нонсенс!»: Туроператоры поспорили о продаже путевок на маркетплейсе
- В планах США построить нефтепровод в обход Ормуза не нашли угроз для России