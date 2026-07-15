Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью

Россия не приемлет размещение на территории Украины войск «коалиции желающих». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Макрон анонсировал учения миротворческих сил для Украины

По её словам, подобные действия «де-факто будет означать иностранную интервенцию», а также «рост угроз безопасности России».

«Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», — заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что «коалиция желающих» по Украине напоминает библейские Содом и Гоморру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МИД России
ТЕГИ:РоссияУкраинаМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры