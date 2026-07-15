Россиянам рассказали об опасных последствиях сдерживания слез

По её словам, люди, привыкшие скрывать чувства, как правило, чаще сталкиваются с повышенным уровнем тревоги. Это объясняется тем, что подавление требует постоянного контроля. В результате человеку приходится не только испытывать чувство, но и параллельно тратить силы на попытку его скрыть.

Экспетр также указала на разницу между здоровым контролем и вредным подавлением. В первом случае человек способен говорить о переживаниях и принимать поддержку, а во втором — эмоции вызывают у него стыд, а переживания продолжают накапливаться.

«Главное для психического здоровья — не наличие или отсутствие плача, а способность замечать свои чувства, принимать их и находить безопасные способы выражения», — заключила Крашкина.

Ранее психотерапевт Александр Колмановский заявил «Радиоточке НСН», что VR-релаксация может выступать анестезией, на время облегчив состояние человека, но это не полноценная терапия.