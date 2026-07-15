Россиянам рассказали об опасных последствиях сдерживания слез
Постоянное сдерживание слез может привести к накоплению внутреннего напряжения, хронической усталости и эмоциональному истощению. Об этом «Ленте.ру» заявила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.
По её словам, люди, привыкшие скрывать чувства, как правило, чаще сталкиваются с повышенным уровнем тревоги. Это объясняется тем, что подавление требует постоянного контроля. В результате человеку приходится не только испытывать чувство, но и параллельно тратить силы на попытку его скрыть.
Экспетр также указала на разницу между здоровым контролем и вредным подавлением. В первом случае человек способен говорить о переживаниях и принимать поддержку, а во втором — эмоции вызывают у него стыд, а переживания продолжают накапливаться.
«Главное для психического здоровья — не наличие или отсутствие плача, а способность замечать свои чувства, принимать их и находить безопасные способы выражения», — заключила Крашкина.
Ранее психотерапевт Александр Колмановский заявил «Радиоточке НСН», что VR-релаксация может выступать анестезией, на время облегчив состояние человека, но это не полноценная терапия.
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