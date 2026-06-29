В России до конца года планируют завершить исследования вакцины от туберкулеза
Клинические исследования новой вакцины от туберкулеза для взрослых GamTBvac завершают в России, ученые намерены зарегистрировать ее в следующем году. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава Ирина Васильева в беседе с ТАСС.
Препарат разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вакцина находится на третьей фазе клинических исследований.
«Они должны завершиться в конце текущего года. В следующем году, мы надеемся, будет зарегистрирована», - указала Васильева.
По ее словам, эта вакцина бустерная, она усиливает действие вакцины БЦЖ, используемой у маленьких детей для защиты от развития тяжелых и смертельных форм туберкулеза. Вакцина GamTBvac для взрослого населения рассчитана в первую очередь на группу риска, однако может применяться для всех.
Сейчас в клинических исследованиях препарата задействованы около 20 регионов России. По словам Васильевой, в дальнейшем вакцину предложат странам с высоким бременем туберкулеза - некоторым государствам Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что первая отечественная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и выпущена на рынок в 2026 году, пишет 360.ru.
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